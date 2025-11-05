برعاية وزير الداخلية.. تخريج 240 ضابطًا من دورة “أمن حدود التأسيسية” في الرياض

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، حفل تخريج 240 ضابطًا من دورة “أمن حدود التأسيسية”، وذلك بمقر المديرية بمدينة الرياض.
ونقل اللواء الودعاني تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود في شتى المجالات.
وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف للمحافظة على أمن وحدود الوطن.