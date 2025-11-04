برعاية وزير الداخلية.. تدشين خدمات محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر أبشر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، خدمات محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في مبنى المديرية العامة للأمن العام بالرياض.

وتضمنت الخدمات إنشاء محفظة رقمية للوحات، وإضافة لوحة من مركبة إلى المحفظة، وإضافة لوحة من مركبة مسقطة إلى المحفظة وتسجيل لوحة من المحفظة على المركبة، وإزالة لوحة من المحفظة بتسجيلها على مركبة أو إسقاط اللوحة، وإضافة لوحة مشتراة من المزاد في المحفظة.

يذكر أن خدمات محفظة اللوحات متاحة فقط للوحات المسجّلة على مركبات مالك المحفظة، أو اللوحات التي فاز بها في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور.

ويأتي تدشين هذه الخدمات في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوّار، من خلال توفير خدمات مؤتمتة دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.

