9 ديسمبر المقبل

برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف أعمال مؤتمر التمويل التنموي

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف أعمال مؤتمر التمويل التنموي
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، تستضيف العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025، مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM”، الذي ينظمه الصندوق تحت شعار “قيادة التحول التنموي”، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

وبهذه المناسبة، رفع معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته المؤتمر الذي يُعد انعكاسًا حيًا للتحول الوطني الشامل الذي تقوده المملكة، ومنصة إستراتيجية توحّد الجهود وتفتح آفاق الشراكات الوطنية والدولية في قطاع التمويل التنموي.

وقال: ” إن ما نشهده اليوم ليس مجرد مؤتمر؛ بل حدثًا يرسّخ مسارًا جديدًا للتنمية الشاملة والمستدامة لتعظيم الأثر التنموي ليمتد إلى المجتمع والبيئة باقتصاد مزدهر ومستدام، وإبراز مكانة المملكة على الساحة الدولية كوجهة رائدة في التحول التنموي”.

ويهدف المؤتمر إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.

ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بدفع عجلة التنمية المستدامة، وحدثاً وطنيًا رائدًا يُجسد دور صندوق التنمية الوطني في دعم التحول التنموي الشامل، وتعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية الوطنية، حيث يوفّر المؤتمر مساحة نوعية للحوار المعرفي وتبادل الرؤى حول مستقبل التمويل التنموي وأثره في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُبرز المؤتمر الدور المحوري للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة التمويل التنموي، بوصفها ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنافسية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيشهد المؤتمر حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، ورؤساء تنفيذيين، وقادة عالميين، وخبراء تنمية، واقتصاديين، حيث يُشارك فيه أكثر من 100 متحدث محلي ودولي يمثلون نخبة من القيادات الاقتصادية والتنموية من 120 جهة محلية ودولية؛ ليعكس ذلك مكانة المؤتمر وأهميته كمحفل وطني يواكب توجهات القيادة في بناء منظومة تمويلية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين القطاعات الحيوية.

ويأتي تنظيم مؤتمر التمويل التنموي ليجسّد دور صندوق التنمية الوطني كممكن رئيسي للتنمية في المملكة، وذراعٍ إستراتيجي يقود مشهد التمويل التنموي من خلال الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته، والبالغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا.

ويسهم مؤتمر “MOMENTUM” في تعزيز التنسيق والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية التنموية العالمية، وبناء شراكات مع قادة القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في سياق السعي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

