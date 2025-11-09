بروش نابليون بونابرت في مزاد بسعر فلكي

تستعد مدينة جنيف لاحتضان أحد أكثر المزادات بريقاً هذا العام، إذ تُعرض فيه مجوهرات تاريخية نادرة تُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، يتصدرها بروش نابليون بونابرت الذي غُنِم بعد معركة واترلو الشهيرة.

وأعلنت دار المزادات العالمية “سوذبيز” تنظيم مزادها يوم 11 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات “أسبوع جنيف للمنتجات الفاخرة”، حيث ستُعرض مجموعة مختارة من المجوهرات النادرة، أبرزها دبوس ماسي فخم كان من مقتنيات الإمبراطور الفرنسي نابليون.

سعر بروش نابليون

وتُقدَّر قيمة البروش بما يتراوح بين 130 ألفاً و220 ألف يورو.

ويتميّز البروش بتصميمه الدائري البالغ قطره نحو 45 ملّيمتراً، تتوسطه ألماسة بيضوية ضخمة تزن 13.04 قيراط، محاطة بـ100 ألماسة قديمة مقصوصة بعناية فائقة.

وتشير تقديرات “سوذبيز” إلى أن القطعة صُنعت خصيصاً للإمبراطور نحو عام 1810، وربما كانت تُزيّن قبعته في المناسبات الرسمية.

وبعد معركة واترلو عام 1815، انتقل البروش إلى أيدي الجيش البروسي، الذي قدّمه في 21 يونيو من العام نفسه إلى الملك فريدريك وليام الثالث، ليصبح لاحقاً إحدى أبرز رموز الغنائم التاريخية التي توثّق سقوط نابليون.

مزاد لبيع الألماس

وفي سياق متصل، تستعد دار كريستيز لإقامة مزاد آخر يُعرض فيه ألماس نادر، من أبرز معروضاته الألماسة الزرقاء “ميلون بلو” بعيار 9.51 قيراط، والتي تُقدّر قيمتها بين 20 و30 مليون دولار.

وتتميّز هذه الألماسة بنقائها الفائق، وكانت ضمن مقتنيات سيدة المجتمع الأمريكية رايتشل لامبرت ميلون (1910–2014)، المعروفة بمساهمتها في تصميم حديقة الورود بالبيت الأبيض.

ويرجّح توبياس كورمايند، اختصاصي الماس ومدير متجر “77 دايموندز” في لندن، أن تُحطم “ميلون بلو” الرقم القياسي العالمي الذي تحمله ألماسة “بلو مون أوف جوزفين”، المباعة عام 2015 بأكثر من 48 مليون دولار.

أما جوهرة الأسبوع في مزادات “سوذبيز”، فهي ألماسة وردية تُعرف باسم “ذي غلوينغ روز” تزن 10.08 قيراط، وتُقدّر قيمتها بنحو 20 مليون دولار.

ومن المقرر عرضها في 12 نوفمبر، وسط توقعات بإقبال عالمي واسع من عشّاق المجوهرات النادرة.