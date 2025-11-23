بعد ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2025… الطويل: المملكة أصبحت اليوم وجهة عالمية للمستثمرين العقاريين

جاء تصريح عبدالرحمن الطويل، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عقب إعلان ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2025 الذي شهد الكشف عن صفقات تجاوزت 237 مليار ريال، إضافة إلى عرض أكثر من 250 ألف وحدة سكنية من مختلف الجهات والمطورين العقاريين.

وأكد الطويل أن المملكة أصبحت بالفعل وجهة عالمية للمستثمرين العقاريين، وهو ما يظهر جليًا في الحضور الكبير للمطورين والمكاتب الهندسية العالمية العاملة اليوم داخل المملكة.

وقال الطويل: “لولا المكانة العالية للمملكة، لما رأينا هذا العدد من المستثمرين والمطورين العالميين الحاضرين بقوة في السوق السعودي، في إشارة واضحة إلى مشاركتهم الواسعة في معرض سيتي سكيب العالمي للعقار 2025.”

وأضاف أن فترة المعرض التي امتدت لأربعة أيام أسهمت في جمع الأطراف بسهولة وتسهيل التواصل بينهم، مما خلق تجارب جديدة وشراكات نوعية تعزز من نمو القطاع العقاري في المملكة.

واختتم الطويل حديثه بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ماضية في ريادتها للقطاع العقاري عالميًا، وأن ما شهده معرض سيتي سكيب يؤكد حجم الثقة الدولية المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.