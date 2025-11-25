بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين

Icon

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بعد (13) عامًا أعادت حديقة حيوان بوفال في فرنسا اليوم, اثنين من دببة الباندا العملاقة إلى الصين.

وعلى متن رحلة جوية مدتها (12) ساعة، أقلعت من مطار شارل ديجول بباريس، في صندوقين أبيضين كبيرين مزودين بنوافذ وفتحات للتنفس، وكتب عليهما عبارة رحلة سعيدة، تسافر الأنثى (هوان هوان)، وشريكها (يوان زي)، وكلاهما يبلغان من العمر (17) عامًا وأنجبا 3 دياسم.

وقال مدير حديقة الحيوان رودولف ديلور خلال مراسم توديع الدبين في المطار: “إنهما أوشكا على بلوغ سن يتطلب رعاية خاصة للغاية، وسيستفيدان من البيئة المثالية في قاعدة تشنجدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة، حيث تمت ولادتهما”.

وأوضح ديلور في وقت سابق أن (هوان هوان) شُخِصت بالفشل الكلوي، وهو أمر عادة ما يحدث بين الحيوانات آكلة اللحوم في مثل هذا العمر، مشيرًا إلى أن الفرق البيطرية الفرنسية والصينية قررت إعادتهما إلى الصين طالما أن حالتهما الصحية تسمح لهما بالسفر بأمان.

