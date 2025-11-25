برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري لقطات لأمطار تبوك اليوم
بعد (13) عامًا أعادت حديقة حيوان بوفال في فرنسا اليوم, اثنين من دببة الباندا العملاقة إلى الصين.
وعلى متن رحلة جوية مدتها (12) ساعة، أقلعت من مطار شارل ديجول بباريس، في صندوقين أبيضين كبيرين مزودين بنوافذ وفتحات للتنفس، وكتب عليهما عبارة رحلة سعيدة، تسافر الأنثى (هوان هوان)، وشريكها (يوان زي)، وكلاهما يبلغان من العمر (17) عامًا وأنجبا 3 دياسم.
وقال مدير حديقة الحيوان رودولف ديلور خلال مراسم توديع الدبين في المطار: “إنهما أوشكا على بلوغ سن يتطلب رعاية خاصة للغاية، وسيستفيدان من البيئة المثالية في قاعدة تشنجدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة، حيث تمت ولادتهما”.
وأوضح ديلور في وقت سابق أن (هوان هوان) شُخِصت بالفشل الكلوي، وهو أمر عادة ما يحدث بين الحيوانات آكلة اللحوم في مثل هذا العمر، مشيرًا إلى أن الفرق البيطرية الفرنسية والصينية قررت إعادتهما إلى الصين طالما أن حالتهما الصحية تسمح لهما بالسفر بأمان.