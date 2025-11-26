أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
كشفت وثيقة رسمية وقّعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونُشرت يوم الثلاثاء، عن توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز اللغة والهوية الروسية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو منذ اندلاع الحرب عام 2022.
الوثيقة الصادرة بعنوان “استراتيجية سياسة روسيا الوطنية حتى عام 2036” جاءت في شكل مرسوم رئاسي، وتضمنت جملة من الأهداف التي تركز على إعادة تشكيل الهوية الثقافية في تلك المناطق. وتدعو الوثيقة إلى اتخاذ إجراءات تضمن أن يصبح 95 بالمئة من سكان أوكرانيا “روسًا” بحلول عام 2036، في خطوة تعكس توجّهًا روسيًا واضحًا لفرض نفوذ ثقافي ولغوي واسع النطاق.
وترتبط روسيا وأوكرانيا تاريخيًا بروابط عميقة سبقت حقبة الاتحاد السوفيتي، إذ كان جزء من الأوكرانيين يميلون تقليديًا إلى موسكو ويتحدثون اللغتين الروسية والأوكرانية على حد سواء.
لكن مع اندلاع الحرب، تغيّرت النظرة الشعبية داخل أوكرانيا بشكل جذري، وتشير استطلاعات حديثة إلى تراجع ملحوظ في استخدام اللغة الروسية وانتشار توجهات رافضة لأي ارتباط ثقافي أو سياسي بروسيا.