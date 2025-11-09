بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008 م.
وأوضح الرئيس البوليفي خلال اجتماع مع المسؤول الأمريكي أننا سنستأنف العلاقات، متعهدًا بألا تغرق بوليفيا في عزلة دولية، فيما أكد كريستوفر لاندو أن العلاقات ستستأنف على مستوى السفراء، مبينًا أننا نريد أن نقيم علاقة جيدة مع الحكومة البوليفية.