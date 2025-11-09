بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008 م.

وأوضح الرئيس البوليفي خلال اجتماع مع المسؤول الأمريكي أننا سنستأنف العلاقات، متعهدًا بألا تغرق بوليفيا في عزلة دولية، فيما أكد كريستوفر لاندو أن العلاقات ستستأنف على مستوى السفراء، مبينًا أننا نريد أن نقيم علاقة جيدة مع الحكومة البوليفية.