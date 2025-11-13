Icon

لعام 1447هـ

“بيئة الحدود الشمالية” تعلن أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٢ مساءً
“بيئة الحدود الشمالية” تعلن أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية
المواطن - فريق التحرير

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية لعام 1447هـ، حيث بلغ عددهم في مدينة عرعر (7,554) شخصًا، وفي محافظة طريف (810) أشخاص، وفي محافظة رفحاء (1,380) شخصًا، وفي محافظة العويقيلة (1,928) شخصًا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها اليوم لجنة البيئة والمياه والزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية لمستفيدي الأراضي البعلية الموسمية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
واستعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الورشة إحصائية طلبات الأراضي البعلية الموسمية لعام 1447هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين (69,589) متقدمًا في مختلف محافظات المنطقة.

وجاءت مدينة عرعر في المرتبة الأولى بعدد (45,780) متقدمًا، تلتها محافظة رفحاء بـ(13,087) متقدمًا، ثم محافظة العويقيلة بـ(6,753) متقدمًا، ومحافظة طريف بـ(3,969) متقدمًا.

وأوضح الفرع أن عدد زوّار منصة التقديم بلغ (89,456) زائرًا، ما يعكس الإقبال الكبير من المزارعين والراغبين في الاستفادة من الموسم الزراعي البعلي الذي يعتمد على مياه الأمطار الموسمية.

وأكد أنه سيوجه المستحقين إلى قاعة الأهالي بمدينة عرعر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتسلّم الأراضي.

