Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات
خلال مزاد نظمته دار فيليبس

بيع ساعة “باتيك فيليب” النادرة بـ17.6 مليون دولار

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٤ مساءً
بيع ساعة “باتيك فيليب” النادرة بـ17.6 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت سويسرا بيع ساعة نادرة من ماركة “باتيك فيليب” النادرة، بسعر قياسي بلغ 17.6 مليون دولار، خلال مزاد نظمته دار “فيليبس”، واستغرق أقل من 9 دقائق ونصف.

وكانت الساعة التي تحمل الرقم المرجعي 1518، تعود لعام 1943، وتُعد واحدة من أربع ساعات فقط من هذا الطراز صُنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي ميزة نادرة جعلتها أكثر جاذبية من النسخ المصنوعة من الذهب.

قد يهمّك أيضاً
نجل أغنى رجل بآسيا يرتدي ساعة بـ 40 مليون دولار

نجل أغنى رجل بآسيا يرتدي ساعة بـ 40 مليون دولار

وأوضحت دار “فيليبس” أن الساعة النادرة بيعت مقابل 14 مليون و190 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 17.6 مليون دولار)، بعد أن كانت قد بيعت قبل 9 سنوات بسعر 11 مليون فرنك سويسري (13.64 مليون دولار).

بيع ساعة باتيك فيليب النادرة

جرت عملية البيع في مزاد أقيم بفندق بريزيدنت في جنيف، بحضور عدد من هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات العالميين، فيما فاز بالساعة أحد المزايدين عبر الهاتف، من بين خمسة شاركوا في المنافسة.

وتُعد الساعة أول كرونوغراف بتقويم دائم يُنتج بكميات كبيرة، وطرحت في الأسواق عام 1941، حيث أنتج منها نحو 280 قطعة، معظمها بعلبة من الذهب الأصفر.

وبحسب “فيليبس”، فإن المزاد الذي استمر يومين وضم 207 قطع، حقق مبيعات تجاوزت 66.8 مليون فرنك سويسري (82.87 مليون دولار)، مسجلًا أعلى حصيلة في تاريخ مزادات الساعات. وقد شارك فيه نحو 1886 مزايدًا مسجلاً من 72 دولة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد