بيع ساعة “باتيك فيليب” النادرة بـ17.6 مليون دولار

شهدت سويسرا بيع ساعة نادرة من ماركة “باتيك فيليب” النادرة، بسعر قياسي بلغ 17.6 مليون دولار، خلال مزاد نظمته دار “فيليبس”، واستغرق أقل من 9 دقائق ونصف.

وكانت الساعة التي تحمل الرقم المرجعي 1518، تعود لعام 1943، وتُعد واحدة من أربع ساعات فقط من هذا الطراز صُنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي ميزة نادرة جعلتها أكثر جاذبية من النسخ المصنوعة من الذهب.

وأوضحت دار “فيليبس” أن الساعة النادرة بيعت مقابل 14 مليون و190 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 17.6 مليون دولار)، بعد أن كانت قد بيعت قبل 9 سنوات بسعر 11 مليون فرنك سويسري (13.64 مليون دولار).

بيع ساعة باتيك فيليب النادرة

جرت عملية البيع في مزاد أقيم بفندق بريزيدنت في جنيف، بحضور عدد من هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات العالميين، فيما فاز بالساعة أحد المزايدين عبر الهاتف، من بين خمسة شاركوا في المنافسة.

وتُعد الساعة أول كرونوغراف بتقويم دائم يُنتج بكميات كبيرة، وطرحت في الأسواق عام 1941، حيث أنتج منها نحو 280 قطعة، معظمها بعلبة من الذهب الأصفر.

وبحسب “فيليبس”، فإن المزاد الذي استمر يومين وضم 207 قطع، حقق مبيعات تجاوزت 66.8 مليون فرنك سويسري (82.87 مليون دولار)، مسجلًا أعلى حصيلة في تاريخ مزادات الساعات. وقد شارك فيه نحو 1886 مزايدًا مسجلاً من 72 دولة.