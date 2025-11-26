Icon

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية Icon مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة Icon تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 Icon الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد Icon أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية Icon سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 Icon إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا Icon بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2
المواطن - فريق التحرير

تعيش عدة دول أوروبية حالة من القلق الصحي المتزايد مع تزايد انتشار السلالة المتحورة K من فيروس الإنفلونزا H3N2، التي بدأت بالظهور منذ الصيف الماضي وتسببت في ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ABC News، أكد الخبراء أن المتحور الجديد يقف وراء الارتفاع الكبير في الإصابات في كندا واليابان والمملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض أن أكثر من نصف العينات المصابة بسلالة H3 تعود للسلالة الفرعية K.

وتشير التقارير الطبية إلى أن السلالة الجديدة تُظهر أعراضًا أشد حدّة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشمل كبار السن فوق 65 عامًا، والأطفال دون سن الخامسة، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة.

ورغم أن اللقاح الحالي لا يطابق بشكل كامل المتحور الجديد، تؤكد الدكتورة تارا نارولا، كبيرة المراسلين الطبيين في ABC News، أن التطعيم ما يزال يشكّل خط الدفاع الأول.

وأوضحت أن الجسم يحتاج نحو أسبوعين لتكوين الأجسام المضادة التي تساهم في تقليل حالات الدخول للمستشفيات وخفض نسب الوفيات، مضيفة: لم يفت الأوان بعد.

وتتراوح فترة ظهور الأعراض بين يوم وأربعة أيام من التعرض للفيروس، وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والسعال. ويحذر الأطباء من مضاعفات خطيرة قد تنتج عن الإصابة، أبرزها الالتهاب الرئوي الذي قد يهدد الحياة في حال التأخر في تلقي العلاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد