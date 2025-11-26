تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2

تعيش عدة دول أوروبية حالة من القلق الصحي المتزايد مع تزايد انتشار السلالة المتحورة K من فيروس الإنفلونزا H3N2، التي بدأت بالظهور منذ الصيف الماضي وتسببت في ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ABC News، أكد الخبراء أن المتحور الجديد يقف وراء الارتفاع الكبير في الإصابات في كندا واليابان والمملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض أن أكثر من نصف العينات المصابة بسلالة H3 تعود للسلالة الفرعية K.

وتشير التقارير الطبية إلى أن السلالة الجديدة تُظهر أعراضًا أشد حدّة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشمل كبار السن فوق 65 عامًا، والأطفال دون سن الخامسة، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة.

ورغم أن اللقاح الحالي لا يطابق بشكل كامل المتحور الجديد، تؤكد الدكتورة تارا نارولا، كبيرة المراسلين الطبيين في ABC News، أن التطعيم ما يزال يشكّل خط الدفاع الأول.

وأوضحت أن الجسم يحتاج نحو أسبوعين لتكوين الأجسام المضادة التي تساهم في تقليل حالات الدخول للمستشفيات وخفض نسب الوفيات، مضيفة: لم يفت الأوان بعد.

وتتراوح فترة ظهور الأعراض بين يوم وأربعة أيام من التعرض للفيروس، وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والسعال. ويحذر الأطباء من مضاعفات خطيرة قد تنتج عن الإصابة، أبرزها الالتهاب الرئوي الذي قد يهدد الحياة في حال التأخر في تلقي العلاج.