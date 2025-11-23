تحت رعاية ولي العهد.. وزير العدل يفتتح المؤتمر العدلي الدولي الثاني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة.

وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الافتتاح، أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، نتيجة الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الذي رسّخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق.

الجودة القضائية

وأوضح أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان: “الجودة القضائية”، يأتي امتدادًا لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.

وأكد الدكتور الصمعاني أن الجودة القضائية أصبحت معيارًا أساسيًّا لقياس كفاءة المنظومات العدلية وإحدى العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فحسب؛ بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعيًّا وإجرائيًّا وتشغيليًّا.

ويهدف المؤتمر العدلي الدولي الثاني إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية فــي المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.

ويجمع المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثًا؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.

وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.