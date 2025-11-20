تحديات الأمن الوطني.. لقاء توعوي لمنسوبي رئاسة الهيئة في الشرقية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)، قدمه المستشار برئاسة أمن الدولة اللواء بسام بن زكي عطية في المنطقة الشرقية.
وخلال اللقاء، استعرض اللواء بسام عطية، مفهوم الأمن الوطني، ومرتكزاته وأهميته، والأفكار والجماعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن الوطني، ودور المجتمع والفرد والأسرة في مواجهتها والتصدي لها.
وقد أدار اللقاء مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، حضر اللقاء مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي، وعدد من قيادات ومنسوبي الفرع.
وفي نهاية اللقاء تسلَّم اللواء بسام عطيه، درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الرئاسة العامة في تعزيز الأمن الفكري من خلال الشراكات مع الجهات المختصة.