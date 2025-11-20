Icon

تحديات الأمن الوطني.. لقاء توعوي لمنسوبي رئاسة الهيئة في الشرقية

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
تحديات الأمن الوطني.. لقاء توعوي لمنسوبي رئاسة الهيئة في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)، قدمه المستشار برئاسة أمن الدولة اللواء بسام بن زكي عطية في المنطقة الشرقية.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء بسام عطية، مفهوم الأمن الوطني، ومرتكزاته وأهميته، والأفكار والجماعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن الوطني، ودور المجتمع والفرد والأسرة في مواجهتها والتصدي لها.

وقد أدار اللقاء مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، حضر اللقاء مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي، وعدد من قيادات ومنسوبي الفرع.

وفي نهاية اللقاء تسلَّم اللواء بسام عطيه، درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الرئاسة العامة في تعزيز الأمن الفكري من خلال الشراكات مع الجهات المختصة.

