تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف

توصلت دراسة، حديثة إلى أن الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 تزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأسابيع، وشهور، بعد التعافي الظاهري من المرض.

وأوضحت الدراسة التي أجرها باحثون بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ارتفاع خطر احتشاء عضلة القلب أربعة أضعاف، والسكتة الدماغية خمسة أضعاف، خلال أول شهر من الإصابة بالانفلونزا، وفق موقع “سبوتنيك”.

وأكد الدكتور كاسوكي كافاي، بكية الطب بجامعة كاليفورنيا، أن فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد سبب السرطان، لكن ما زال ارتباط العدوى الفيروسية بأمراض القلب والأوعية الدموية غير مفهوم.

وتعود مخاطر الانفلونزا – وفق الباحثين – إلى استجابة التهابية قوية تثيرها العدوى، وزيادة تخثر الدم الذي يكون لويحات تصلب الشرايين ويؤدي انفصالها، مما يرهق القلب والأوعية الدموية حتى بعد الشفاء.

السكتة الدماغية