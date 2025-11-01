تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
توصلت دراسة، حديثة إلى أن الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 تزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأسابيع، وشهور، بعد التعافي الظاهري من المرض.
وأوضحت الدراسة التي أجرها باحثون بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ارتفاع خطر احتشاء عضلة القلب أربعة أضعاف، والسكتة الدماغية خمسة أضعاف، خلال أول شهر من الإصابة بالانفلونزا، وفق موقع “سبوتنيك”.
وأكد الدكتور كاسوكي كافاي، بكية الطب بجامعة كاليفورنيا، أن فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد سبب السرطان، لكن ما زال ارتباط العدوى الفيروسية بأمراض القلب والأوعية الدموية غير مفهوم.
وتعود مخاطر الانفلونزا – وفق الباحثين – إلى استجابة التهابية قوية تثيرها العدوى، وزيادة تخثر الدم الذي يكون لويحات تصلب الشرايين ويؤدي انفصالها، مما يرهق القلب والأوعية الدموية حتى بعد الشفاء.
السكتة الدماغية