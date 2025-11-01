Icon

تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف Icon التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ Icon مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية Icon الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن Icon الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي Icon مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا Icon توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني Icon حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
لمدة أسابيع بعد الشفاء

تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف

مواضيع ذات علاقة

توصلت دراسة، حديثة إلى أن الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 تزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأسابيع، وشهور، بعد التعافي الظاهري من المرض.

وأوضحت الدراسة التي أجرها باحثون بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ارتفاع خطر احتشاء عضلة القلب أربعة أضعاف، والسكتة الدماغية خمسة أضعاف، خلال أول شهر من الإصابة بالانفلونزا، وفق موقع “سبوتنيك”.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا

اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا

خطوات حماية كبار السن من الإصابة بالإنفلونزا

خطوات حماية كبار السن من الإصابة بالإنفلونزا

وأكد الدكتور كاسوكي كافاي، بكية الطب بجامعة كاليفورنيا، أن فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد سبب السرطان، لكن ما زال ارتباط العدوى الفيروسية بأمراض القلب والأوعية الدموية غير مفهوم.

وتعود مخاطر الانفلونزا – وفق الباحثين – إلى استجابة التهابية قوية تثيرها العدوى، وزيادة تخثر الدم الذي يكون لويحات تصلب الشرايين ويؤدي انفصالها، مما يرهق القلب والأوعية الدموية حتى بعد الشفاء.

السكتة الدماغية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد