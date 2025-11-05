تحذير من خطورة استخدام الهواتف ليلاً

حذرت دراسات حديثة من خطورة استخدام الهواتف المحمولة في الليل، مؤكدة أن خطورة الهواتف ليلاً لا يقتصر تأثيره على اضطراب النوم، بل يمتد ليشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضحت دراسة إسبانية طويلة شملت أكثر من 460 ألف شخص أن التعرض المستمر للضوء الليلي الصادر من الشاشات يزيد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى 55%، خاصة بين النساء، كما أن الضوء الأزرق يثبط إفراز هرمون الميلاتونين، ما يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وتأخير النوم.

خطورة الهاتف قبل النوم

وأظهرت دراسة نرويجية على 45 ألف شاب أن كل ساعة إضافية من استخدام الهاتف قبل النوم تقلل مدة النوم بنحو 24 دقيقة وتزيد احتمالية الأرق بنسبة 59%.

وأوضح الأطباء أن الاستخدام المفرط للهاتف قبل النوم يرتبط أيضًا بزيادة الشهية والرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات، مما يؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي وصحة القلب.