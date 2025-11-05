تحذير من خطورة استخدام الهواتف ليلاً

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
حذرت دراسات حديثة من خطورة استخدام الهواتف المحمولة في الليل، مؤكدة أن خطورة الهواتف ليلاً لا يقتصر تأثيره على اضطراب النوم، بل يمتد ليشكل خطرًا على الصحة العامة.
وأوضحت دراسة إسبانية طويلة شملت أكثر من 460 ألف شخص أن التعرض المستمر للضوء الليلي الصادر من الشاشات يزيد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى 55%، خاصة بين النساء، كما أن الضوء الأزرق يثبط إفراز هرمون الميلاتونين، ما يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وتأخير النوم.
وأظهرت دراسة نرويجية على 45 ألف شاب أن كل ساعة إضافية من استخدام الهاتف قبل النوم تقلل مدة النوم بنحو 24 دقيقة وتزيد احتمالية الأرق بنسبة 59%.
وأوضح الأطباء أن الاستخدام المفرط للهاتف قبل النوم يرتبط أيضًا بزيادة الشهية والرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات، مما يؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي وصحة القلب.