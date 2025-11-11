تحطم طائرة شحن عسكرية تركية بمنطقة نائية

تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية اليوم، في منطقة نائية، بالقرب من الحدود الأذرية – الجورجية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن طائرة شحن عسكرية من طراز (سي-130) أقلعت من أذربيجان وكانت في طريقها إلى تركيا، وتحطمت على الحدود الأذرية – الجورجية، مضيفةً أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بالتنسيق مع السلطات الأذرية والجورجية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.