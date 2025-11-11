تحطم طائرة شحن عسكرية تركية بمنطقة نائية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية اليوم، في منطقة نائية، بالقرب من الحدود الأذرية – الجورجية.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن طائرة شحن عسكرية من طراز (سي-130) أقلعت من أذربيجان وكانت في طريقها إلى تركيا، وتحطمت على الحدود الأذرية – الجورجية، مضيفةً أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بالتنسيق مع السلطات الأذرية والجورجية.
ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.