شهد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الشهادة المهنية للممارسة الصحية بالسجون وتكريم مدربي البرنامج والمتدربين.
ويُعد البرنامج خطوة نوعية تهدف إلى تأهيل الممارسين الصحيين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة داخل بيئة السجون، وفق أعلى المعايير العالمية.
ويتضمن تدريب 61 متدربًا على أسس الرعاية الصحية في السجون، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للنزلاء، وتنمية مهارات التواصل الفعّال مع النزلاء والعاملين، وتنفيذ إجراءات فحص الدخول والخروج للنزلاء.
ويأتي البرنامج التدريبي للشهادة المهنية للممارسة الصحية بالسجون وإكمال تدريب الدفعة الأولى من منسوبي صحة السجون إحدى المبادرات الرائدة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الإصلاحيات والسجون.