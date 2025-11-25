Icon

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري Icon لقطات لأمطار تبوك اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٤ مساءً
تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّنت أمانة منطقة عسير منصة “مستكشف عسير” الرقمية التفاعلية، لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية عبر خريطة موحدة تجمع بيانات الأراضي والمشاريع والخدمات والفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ودعم صناعة القرار على مستوى الأفراد والجهات.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي أن المنصة ستتيح الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مدينة أبها وبقية مدن المنطقة، مما يمكّن المستثمر من اختيار الفرصة المناسبة وفق احتياجاته، إلى جانب استعراض بيانات الأراضي ومعرفة حالتها سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، وخريطة تفاعلية تسمح بالتعرف على مواقع الخدمات والمرافق مثل المستشفيات والمدارس والمطاعم والفنادق والمشاريع القائمة ونسب إنجازها.

قد يهمّك أيضاً
توقيع عقود استثمارية في عسير تتجاوز 67 مليون ريال

توقيع عقود استثمارية في عسير تتجاوز 67 مليون ريال

ضبط مطعم يجهز الوجبات داخل سكن العمالة في أبها

ضبط مطعم يجهز الوجبات داخل سكن العمالة في أبها

وتجسّد منصة “مستكشف عسير” التزام الأمانة بنهج البيانات المفتوحة وتعزيز التخطيط الحضري، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المنطقة كونها وجهة حضرية وتنموية واعدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد