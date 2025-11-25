تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية

دشّنت أمانة منطقة عسير منصة “مستكشف عسير” الرقمية التفاعلية، لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية عبر خريطة موحدة تجمع بيانات الأراضي والمشاريع والخدمات والفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ودعم صناعة القرار على مستوى الأفراد والجهات.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي أن المنصة ستتيح الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مدينة أبها وبقية مدن المنطقة، مما يمكّن المستثمر من اختيار الفرصة المناسبة وفق احتياجاته، إلى جانب استعراض بيانات الأراضي ومعرفة حالتها سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، وخريطة تفاعلية تسمح بالتعرف على مواقع الخدمات والمرافق مثل المستشفيات والمدارس والمطاعم والفنادق والمشاريع القائمة ونسب إنجازها.

وتجسّد منصة “مستكشف عسير” التزام الأمانة بنهج البيانات المفتوحة وتعزيز التخطيط الحضري، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المنطقة كونها وجهة حضرية وتنموية واعدة.