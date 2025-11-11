تراجع أسعار النفط اليوم 

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مقلّصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وطغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو بنسبة 0.2% ليصل إلى 63.93 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 دولارًا للبرميل، منخفضًا 13 سنتًا أو بنسبة 0.2%.