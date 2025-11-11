تراجع أسعار النفط اليوم 

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مقلّصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وطغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو بنسبة 0.2% ليصل إلى 63.93 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 دولارًا للبرميل، منخفضًا 13 سنتًا أو بنسبة 0.2%.