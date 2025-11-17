تراجع أسعار النفط عند التسوية

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين, وهبط خام برنت (19) سنتا، بما يعادل (0.3%)، ليسجل (64.20) دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (18) سنتًا، أو (0.3%) ليصل إلى (59.91) دولارًا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة.