السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط عند التسوية

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
تراجع أسعار النفط عند التسوية
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين, وهبط خام برنت (19) سنتا، بما يعادل (0.3%)، ليسجل (64.20) دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (18) سنتًا، أو (0.3%) ليصل إلى (59.91) دولارًا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة.

