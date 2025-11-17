تراجع أسعار النفط عند التسوية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين, وهبط خام برنت (19) سنتا، بما يعادل (0.3%)، ليسجل (64.20) دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (18) سنتًا، أو (0.3%) ليصل إلى (59.91) دولارًا للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة.