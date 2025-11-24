تراجع أسعار النفط 

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (14) سنتًا أو (0.22%) لتصل إلى (62.42) دولارًا للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار (15) سنتًا أو (0.26%) لتصل إلى (57.91) دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر.