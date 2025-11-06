تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع انخفاض إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل، ما قلّص من التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

سعر الذهب اليوم الخميس

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية إلى زيادة في عدد الوظائف الجديدة بوتيرة تفوقت على التقديرات، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي رغم سياسة التشديد النقدي المستمرة.

هذا الأداء القوي عزّز الثقة في استمرار الفيدرالي بسياسة الحذر تجاه تخفيف أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب الذي يتأثر عادةً بارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3971.08 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتسجل 3979.70 دولارًا للأوقية.

سعر الفضة اليوم

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.6% لتسجل 47.77 دولارًا للأوقية، كما هبط البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1549.21 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليبلغ 1408.74 دولارات للأوقية.

ويُرجّح محللون أن يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها تقرير التضخم وقرارات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستحدد المسار المستقبلي لأسعار المعدن النفيس قبل نهاية العام.