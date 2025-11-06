Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
صدور بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل

تراجع سعر الذهب اليوم 

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
تراجع سعر الذهب اليوم 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع انخفاض إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل، ما قلّص من التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

سعر الذهب اليوم الخميس

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية إلى زيادة في عدد الوظائف الجديدة بوتيرة تفوقت على التقديرات، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي رغم سياسة التشديد النقدي المستمرة.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار

تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار

هذا الأداء القوي عزّز الثقة في استمرار الفيدرالي بسياسة الحذر تجاه تخفيف أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب الذي يتأثر عادةً بارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3971.08 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتسجل 3979.70 دولارًا للأوقية.

سعر الفضة اليوم

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.6% لتسجل 47.77 دولارًا للأوقية، كما هبط البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1549.21 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليبلغ 1408.74 دولارات للأوقية.

ويُرجّح محللون أن يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها تقرير التضخم وقرارات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستحدد المسار المستقبلي لأسعار المعدن النفيس قبل نهاية العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد