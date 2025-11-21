إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (4062.79) دولارًا للأوقية (الأونصة), ونزل المعدن النفيس (0.3%) منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن, وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (4068.10) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (50.39) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.4%) إلى (1517.95) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.3%) إلى (1381.22) دولارًا.