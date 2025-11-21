Icon

تراجع سعر الذهب اليوم 

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
تراجع سعر الذهب اليوم 
المواطن - واس

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

سعر الذهب اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (4062.79) دولارًا للأوقية (الأونصة), ونزل المعدن النفيس (0.3%) منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن, وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (4068.10) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (50.39) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.4%) إلى (1517.95) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.3%) إلى (1381.22) دولارًا.

