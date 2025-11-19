Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشراكة الأمريكية السعودية وصلت لقوة ومتانة لم يسبق لها مثيل

ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة السودان بعد طلب الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة السودان بعد طلب الأمير محمد بن سلمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم العمل فورًا مع السعودية لإنهاء الأزمة في السودان، استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب : “ناقشت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب المستمرة وسنقوم بالعمل مع السعودية لإيجاد حل عاجل لها”.

وتابع أن الوضع في السودان وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية وهي من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعاني لتحرك عاجل لوقف المأساة هناك.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

وقال ترامب، خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، إن الاتفاقيات التي ستوقع اليوم تقدر قيمتها بـ 270 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمارات الدفاعية مع السعودية هي الأكبر على مستوى العالم، ونحظى بأكبر شراكة استراتيجية في العالم مع المملكة، مضيفا أن السعودية وجهتي الأولى بعد الرئاسة دائما لأنها “الأفضل”.

وتابع ترامب : “السعودية ساعدتنا بالمضي قدما وحل مشاكل الغاز والطاقة، والشراكة الأميركية السعودية وصلت لقوة ومتانة لم يسبق لها مثيل”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

50 يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية
الرياضة

50 يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت...

الرياضة
السعودية تحصد 52 جائزة في حفل تجربة العميل الدولية لعام 2025
السعودية اليوم

السعودية تحصد 52 جائزة في حفل تجربة...

السعودية اليوم
ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت الأبيض تتزيّن بأعلام السعودية والولايات المتحدة
السعودية اليوم

ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت...

السعودية اليوم
ولي العهد والرئيس الأمريكي يوقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجية بين البلدين
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الأمريكي يوقعان اتفاقية الدفاع...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان.. الصدق والإنسانية تصنع الأمل للسودان
آخر الاخبار

محمد بن سلمان.. الصدق والإنسانية تصنع الأمل...

آخر الاخبار
الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض ويرأسان القمة السعودية الأمريكية
السعودية اليوم

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات بالسوق السعودي
السعودية اليوم

اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة...

السعودية اليوم
ترمب: المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم
السعودية اليوم

ترمب: المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية...

السعودية اليوم