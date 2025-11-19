ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة السودان بعد طلب الأمير محمد بن سلمان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم العمل فورًا مع السعودية لإنهاء الأزمة في السودان، استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب : “ناقشت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب المستمرة وسنقوم بالعمل مع السعودية لإيجاد حل عاجل لها”.

وتابع أن الوضع في السودان وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية وهي من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعاني لتحرك عاجل لوقف المأساة هناك.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

وقال ترامب، خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، إن الاتفاقيات التي ستوقع اليوم تقدر قيمتها بـ 270 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمارات الدفاعية مع السعودية هي الأكبر على مستوى العالم، ونحظى بأكبر شراكة استراتيجية في العالم مع المملكة، مضيفا أن السعودية وجهتي الأولى بعد الرئاسة دائما لأنها “الأفضل”.

وتابع ترامب : “السعودية ساعدتنا بالمضي قدما وحل مشاكل الغاز والطاقة، والشراكة الأميركية السعودية وصلت لقوة ومتانة لم يسبق لها مثيل”.