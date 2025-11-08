ترامب يعلن إعفاء المجر من عقوبات النفط الروسي

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفه اليميني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز الروسيين، عقب اللقاء بينهما في البيت الأبيض الجمعة.

وبرر ترامب في حديث مع الصحافيين إعفاء المجر لأنها دولة مغلقة ولا بحر لديها، ما يجعلها مضطرة للاعتماد على خطوط الأنابيب والنفط والغاز الروسيين.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على منصة “إكس”، إن ترامب منح أوربان إعفاء “غير محدود” من العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الروسي بعد اجتماعهما في البيت الأبيض. لكن مسؤولا في البيت الأبيض أفاد وكالة “فرانس برس” أن إعفاء المجر كان لمدة عام واحد فقط.

إعفاء المجر من عقوبات النفط

وفي الوقت نفسه، تعهدت المجر بشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار، وفق المسؤول.

وحافظ رئيس الوزراء المجري على علاقات وثيقة مع كل من موسكو وواشنطن، في حين كان في كثير من الأحيان يعارض بقية دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

وعرض أوربان استضافة قمة في بودابست بين ترامب وبوتين، لكن الرئيس الأميركي ألغى اللقاء في أكتوبر الماضي وفرض عقوبات على موسكو لأول مرة منذ رئاسته.

واعتبر خبراء أن لقاء أوربان مع الرئيس الأميركي من المتوقع أن يمنحه دعما “رمزيا” داخل بلاده على الأقل، حيث يواجه تحديا غير مسبوق لحكمه المستمر منذ 15 عاما في انتخابات الربيع المقبل، وسط ركود اقتصادي.