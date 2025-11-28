ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الصادرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي جرى توقيعها باستخدام نظام التوقيع الآلي المعروف بـ”القلم الآلي”، مؤكداً أن هذه الوثائق “غير معتبرة” لأنها لم تُوقَّع شخصياً من بايدن.

وقال ترامب في بيان إن “أي وثيقة وُقّعت عبر القلم الآلي سيتم إلغاؤها بالكامل”، مدعياً أن بايدن “لم يكن مشاركاً فعلياً” في عمليات التوقيع، وأن اعتماد هذه التقنية يجعل القرارات غير صالحة من وجهة نظره.

وأشار ترامب إلى أنه بصدد مراجعة وإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي اعتمدت من خلال نظام التوقيع الآلي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إعادة تقييم الإجراءات الصادرة خلال الإدارة السابقة عبر هذه الوسيلة.

ونشر ترامب على منصة “تروث سوشال” رسالة مطوّلة قال فيها إن “نحو 92 بالمئة من الوثائق التي وقعها بايدن تمت عبر القلم الآلي، وبالتالي تُعد لاغية ولا أثر قانونياً لها”. وأضاف أن استخدام القلم الآلي “لا يجوز إلا بموافقة مباشرة من الرئيس”، متهماً من وصفهم بـ”اليساريين المتطرفين” بأنهم أحاطوا بايدن وقيّدوا صلاحياته.

وأكد ترامب أنه سيلغي “كل أمر تنفيذي أو وثيقة لم يوقّعها بايدن بيده”، معتبراً أن استخدام هذا النظام جرى “بشكل غير قانوني”. وذهب إلى القول إنه في حال أعلن بايدن أنه كان مشاركاً في عملية التوقيع عبر القلم الآلي “فقد يواجه اتهاماً بالحنث باليمين”، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة تصريحات أطلقها ترامب خلال الأيام الماضية، تطرق فيها إلى مراجعات واسعة لقرارات إدارة بايدن، إلى جانب إعلانه وقف الهجرة من دول العالم الثالث، في مواقف أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.