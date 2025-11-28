Icon

ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي Icon تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني Icon توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني Icon السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق Icon شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة Icon وظائف شاغرة لدى شركة نسما Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الصادرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي جرى توقيعها باستخدام نظام التوقيع الآلي المعروف بـ”القلم الآلي”، مؤكداً أن هذه الوثائق “غير معتبرة” لأنها لم تُوقَّع شخصياً من بايدن.

وقال ترامب في بيان إن “أي وثيقة وُقّعت عبر القلم الآلي سيتم إلغاؤها بالكامل”، مدعياً أن بايدن “لم يكن مشاركاً فعلياً” في عمليات التوقيع، وأن اعتماد هذه التقنية يجعل القرارات غير صالحة من وجهة نظره.

وأشار ترامب إلى أنه بصدد مراجعة وإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي اعتمدت من خلال نظام التوقيع الآلي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إعادة تقييم الإجراءات الصادرة خلال الإدارة السابقة عبر هذه الوسيلة.

ونشر ترامب على منصة “تروث سوشال” رسالة مطوّلة قال فيها إن “نحو 92 بالمئة من الوثائق التي وقعها بايدن تمت عبر القلم الآلي، وبالتالي تُعد لاغية ولا أثر قانونياً لها”. وأضاف أن استخدام القلم الآلي “لا يجوز إلا بموافقة مباشرة من الرئيس”، متهماً من وصفهم بـ”اليساريين المتطرفين” بأنهم أحاطوا بايدن وقيّدوا صلاحياته.

وأكد ترامب أنه سيلغي “كل أمر تنفيذي أو وثيقة لم يوقّعها بايدن بيده”، معتبراً أن استخدام هذا النظام جرى “بشكل غير قانوني”. وذهب إلى القول إنه في حال أعلن بايدن أنه كان مشاركاً في عملية التوقيع عبر القلم الآلي “فقد يواجه اتهاماً بالحنث باليمين”، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة تصريحات أطلقها ترامب خلال الأيام الماضية، تطرق فيها إلى مراجعات واسعة لقرارات إدارة بايدن، إلى جانب إعلانه وقف الهجرة من دول العالم الثالث، في مواقف أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد