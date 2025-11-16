Icon

ترامب يهاجم غرين ويصفها بالعشب المتعفن

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تفجر الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بشكل علني وحاد خلال الساعات الماضية

وكتبت النائبة المثيرة للجدل في منشور على حسابها في إكس أنها “تؤمن بالشعب الأميركي أكثر مما تؤمن بأي قائد أو حزب سياسي”. وأضافت أنها قلقة بشأن سلامتها لأن ” أقوى رجل في العالم يؤجج التهديدات ضدها”، في إشارة إلى ترامب.

ترامب يهاجم غرين

في حين أعلن الرئيس الجمهوري قبل يومين أنه سيدعم منافسًا ضد النائبة عن ولاية جورجيا في الانتخابات التمهيدية.

كما وصفها ترامب أمس بلقب جديد، قائلاً في منشور على حسابه في تروث سوشيال “مارجوري تايلور براون.. لأن العشب الأخضر يتحول إلى بني عندما يبدأ بالتعفن!”
علماً أن ترامب حين ألقى خطابًا أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، كانت غرين هناك تحمل العلم الأميركي وترتدي قبعة بيسبول حمراء كتب عليها: “ترامب كان محقًا في كل شيء”. وبعد الخطاب، قبّلها ترامب وابتسمت بفخر.

فكيف تحولت واحدة من أكثر مؤيدي ترامب ولاء، إلى أكثر الأسماء إثارة للجدل وانتقاداً من قبل الرئيس الأميركي؟

بدأت شرارة الخلاف خلال الأسابيع الأخيرة، إذ صعّدت غرين انتقاداتها لتركيز ترامب على السياسة الخارجية بدلًا من التركيز على أجندة داخلية تتعلق بهموم الأميركيين.

كما انتقدت تردده في نشر المزيد من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين.

بل ذهبت حتى إلى التلميح إلى أنها قد تكون البطلة الحقيقية لأجندة “أميركا أولًا”، وليس ترامب.

 

