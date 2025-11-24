ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2025م، بكمية (300,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس – أبريل 2026م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، حيث تنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/wheat/import.