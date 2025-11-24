Icon

ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا Icon سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة Icon زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا Icon الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2025م، بكمية (300,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وبيّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس – أبريل 2026م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، حيث تنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/wheat/import.

قد يهمّك أيضاً
ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام

ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام

صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

صرف 532 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد