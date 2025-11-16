ترسيخ القيم بين الأسرة والمدرسة والمجتمع عنوان احتفاء “تعليم الرياض” باليوم الدولي للتسامح

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يوافق السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع، ‏والمستشار والمشرف على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، الدكتور عبدالرحمن العريفي، وعدد من قيادات الجهات الحكومية.



وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن قطاع التعليم هو حجر الأساس في غرس القيم وتنميتها ، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تعمل — بتوجيهات قيادتنا الرشيدة — على تحصين أبنائنا وبناتنا من كل فكر منحرف أو سلوك يهدد وعيهم، وترسّخ في نفوسهم الوسطية والاعتدال والتسامح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الدولي للتسامح 2025 والذي أقيم على مسرح الدرعية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاعات الحكومية.



وقدّم الدكتور الزارع في كلمته شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة التي شاركت تعليم الرياض في هذا الاحتفاء .

وتضمن حفل الافتتاح عدد من الورش واللقاءات قدمها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى معرض مصاحب لتعزيز قيم التسامح.



وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أعدت خطة متنوعة للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في الإدارة والمدارس تتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة على مدى خمسة أيام.