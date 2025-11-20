Icon

تركي بن فيصل: الشباب ركيزة لصناعة السلام

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
تركي بن فيصل: الشباب ركيزة لصناعة السلام
المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, أن دور الشباب في صناعة السلام محوري وأصيل، منطلق من القيم الإنسانية التي أرساها الدين الحنيف, وأهمية مشاركتهم في الأعمال التطوعية والخيرية، بصفتها ممارسة عملية تسهم في تعزيز ثقافة السلام وترسيخها في المجتمعات.


وتناول سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، الذي يُعقد في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بالرياض، تحت شعار “بإبداع الشباب”, أثر التعليم في بناء المجتمعات وتنمية القدرات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا جانبًا من تجربته الإنسانية ومسيرته الشبابية، وما تحمله من دروس وتجارب تُبرز قيمة المبادرة والإسهام المجتمعي.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية على مستوى العالم، بفضل مكانتها الخاصة بوجود الحرمين الشريفين، وبفضل دورها الإنساني الشامل.
وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 تعزز مكانة المملكة عالميًا، وترسيخها محطة للسلام والتطور والابتكار.

