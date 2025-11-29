تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات 80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين” جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إغلاق المجال فوق فنزويلا وبالقرب منها، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.
وكتب ترامب على موقع تروث سوشال “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل”.
ونددت كوبا إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واعتبرت أن الرئيس الأميركي يريد “الإطاحة بحكومة فنزويلا الشرعية”.
يأتي ذلك في وقت كثفت فيه إدارة ترامب الضغط على فنزويلا من خلال نشر قوة كبيرة في البحر الكاريبي، لا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم.