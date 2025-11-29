تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إغلاق المجال فوق فنزويلا وبالقرب منها، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.

إغلاق المجال الجوي لفنزويلا

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل”.

مخاوف الإطاحة بالحكومة

ونددت كوبا إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واعتبرت أن الرئيس الأميركي يريد “الإطاحة بحكومة فنزويلا الشرعية”.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه إدارة ترامب الضغط على فنزويلا من خلال نشر قوة كبيرة في البحر الكاريبي، لا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم.