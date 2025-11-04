تعليم الباحة يعتمد الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات، بمختلف المراحل الدراسية بقطاعي السراة وتهامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 18 / 05 / 1447هـ.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي بقطاع السراة سيبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا، وفي قطاع تهامة سيبدأ في تمام الساعة 6:45 صباحًا، وستنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة؛ لضمان الانضباط المدرسي، والحفاظ على سلامة الطلبة.
وفيما يخص مدارس التعليم المستمر، أشارت إلى أنه ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما ستبدأ الحصة الأولى لمدارس البنين عند الساعة السابعة مساءً.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة حرصها على تهيئة البيئة المدرسية لتتلاءم مع التغيرات المناخية لفصل الشتاء، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد دراسة وتحليل نتائج استطلاع الرأي الذي طرحته الإدارة بمشاركة فئات متعددة شملت الطلبة والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس والمجتمع المحلي.