Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر نظام الصرف السريع

تعليم الباحة يودع 3.5 مليون ريال في حسابات الطلاب المستفيدين

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
تعليم الباحة يودع 3.5 مليون ريال في حسابات الطلاب المستفيدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة عن إيداع مبالغ قاربت ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال في حسابات الطلاب المستفيدين عبر نظام الصرف السريع.

وأوضحت إدارة تعليم الباحة، عبر حسابها في منصة إكس، أن المبالغ المودعة تمثل إعانات ومكافآت لعدد من الفئات، تشمل أبناء المعلمين المتوفين، وذوي الإعاقات الجسمية، وطلاب التوحد، وطلاب الدمج في التعليم العام، إضافة إلى طلاب التربية الخاصة، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإعانة القرى النائية.

قد يهمّك أيضاً
تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

تعليم الباحة يطلق مبادرة تحسين التدريس

تعليم الباحة يطلق مبادرة تحسين التدريس

ودعت الإدارة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتحقق من وصول مستحقاتهم، أو التواصل مع الإدارة عبر منصاتها الإلكترونية في حال وجود أي استفسار أو حاجة للمراجعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد