تعليم الباحة يودع 3.5 مليون ريال في حسابات الطلاب المستفيدين

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة عن إيداع مبالغ قاربت ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال في حسابات الطلاب المستفيدين عبر نظام الصرف السريع.
وأوضحت إدارة تعليم الباحة، عبر حسابها في منصة إكس، أن المبالغ المودعة تمثل إعانات ومكافآت لعدد من الفئات، تشمل أبناء المعلمين المتوفين، وذوي الإعاقات الجسمية، وطلاب التوحد، وطلاب الدمج في التعليم العام، إضافة إلى طلاب التربية الخاصة، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإعانة القرى النائية.
ودعت الإدارة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتحقق من وصول مستحقاتهم، أو التواصل مع الإدارة عبر منصاتها الإلكترونية في حال وجود أي استفسار أو حاجة للمراجعة.
— إدارة تعليم الباحة (@MOE_BHH) November 3, 2025