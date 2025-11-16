تعليم الرياض تحتفي باليوم الدولي للتسامح بحزمة من الفعاليات

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد، باليوم الدولي للتسامح 2025 الذي يوافق 16 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بحزمة من الفعاليات على المستوى الإدارة والمدارس.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري، أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في المدارس يبدأ من الغد ولمدة خمسة أيام، تعزيزًا لقيم التسامح وانطلاقًا من مستهدفات الخطة التنفيذية للإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم.

وأوضح الثميري أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح يأتي لتأكيد أهمية تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج، والأنشطة الطلابية, مشيرًا إلى أن الإدارة وجّهت المدارس للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح وفق الخطة التي تركز على رسائل اتصالية تستهدف المنظومة التعليمية بشكل عام، إذ تضمنت محاور الرسائل الاتصالية قيم التسامح وتأثيرها في استدامة العلاقات الإنسانية وتكوين مجتمعات متماسكة، ومساعدتها في بناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.

وأشار إلى الجهود المميزة للمجتمع التعليمي في المدارس في تفعيل الفعاليات، ‏مؤكدًا أن وزارة التعليم تسعى من خلال مكوناتها المتنوعة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية المستدامة.