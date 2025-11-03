“تعليم الطائف” يحدد موعد بدء الدوام الشتوي في جميع المدارس

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أقرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف موعد بدء الدوام الشتوي في جميع المدارس للبنين والبنات، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 / 5 / 1447هـ، الموافق 9 نوفمبر 2025م، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة ودخول الموسم الشتوي بالمحافظة.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا، فيما ستكون بداية الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر (بنين) عند الساعة 5:00 مساءً، وفي مدارس التعليم المستمر (بنات) عند الساعة 3:00 مساءً.