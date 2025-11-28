Icon

تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، عن فتح باب التسجيل في دوري المدارس للعام الدراسي 2025 – 2026 الذي ينطلق تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل”, ويستهدف الدوري طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بمنافسات متعددة تشمل كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد.

ويهدف الدوري إلى تعزيز المهارات الرياضية للطلاب والطالبات، واكتشاف المواهب وصناعة جيل رياضي منافس قادر على تحقيق الإنجازات المستقبلية, وتشمل منافسات الدوري كرة القدم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وكرة السلة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما تشمل منافسات كرة الطائرة وكرة اليد المرحلة المتوسطة والثانوية.

ودعت الإدارة العامة للتعليم جميع المدارس في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الرياضي التنافسي، مؤكدة أنه يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الحسابات الرسمية لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة للاطلاع على التفاصيل وإتمام عملية التسجيل.

