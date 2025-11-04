تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في مدارس المنطقة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 18 / 5 / 1447هـ، لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا، فيما سيكون عند الساعة الرابعة مساءً في مدارس التعليم المستمر للبنين، وللبنات عند الساعة 3:30 مساءً.