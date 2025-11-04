تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في مدارس المنطقة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 18 / 5 / 1447هـ، لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا، فيما سيكون عند الساعة الرابعة مساءً في مدارس التعليم المستمر للبنين، وللبنات عند الساعة 3:30 مساءً.