تعليم مكة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة بيبراس موهبة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للمبادرة بالتسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” المتخصصة في التفكير الحاسوبي، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك قبل موعد إغلاق التسجيل يوم الاثنين 10 / 6 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م.

وأكدت الإدارة أن المشاركة في المسابقة تأتي ضمن جهودها المتواصلة في دعم الطلبة الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم في مجالات المعلوماتية والمنطق والتحليل، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم في تعزيز الإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.

وأوضحت أن المسابقة تُعد من أهم المنافسات العالمية في التفكير الحاسوبي للتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، إذ تمنح الطلاب فرصة لاكتشاف قدراتهم وتحسين مهاراتهم التقنية، إلى جانب تعزيز حضورهم في المنافسات المحلية والدولية.

وحثت إدارة التعليم جميع المدارس على تشجيع طلابها للمشاركة والاستفادة من هذه الفرصة، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة حتى الموعد المحدد.