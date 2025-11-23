تعليم مكة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة بيبراس موهبة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للمبادرة بالتسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” المتخصصة في التفكير الحاسوبي، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك قبل موعد إغلاق التسجيل يوم الاثنين 10 / 6 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م.
وأكدت الإدارة أن المشاركة في المسابقة تأتي ضمن جهودها المتواصلة في دعم الطلبة الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم في مجالات المعلوماتية والمنطق والتحليل، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم في تعزيز الإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.
وأوضحت أن المسابقة تُعد من أهم المنافسات العالمية في التفكير الحاسوبي للتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، إذ تمنح الطلاب فرصة لاكتشاف قدراتهم وتحسين مهاراتهم التقنية، إلى جانب تعزيز حضورهم في المنافسات المحلية والدولية.
وحثت إدارة التعليم جميع المدارس على تشجيع طلابها للمشاركة والاستفادة من هذه الفرصة، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة حتى الموعد المحدد.