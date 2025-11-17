Icon

لتنمية المهارات الرقمية

تعليم مكة يطلق مسابقة “التعلم عبر اللعب” لطلاب المتوسطة والثانوية

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
تعليم مكة يطلق مسابقة “التعلم عبر اللعب” لطلاب المتوسطة والثانوية
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المسابقة الوزارية “التعلم عبر اللعب 2025 – 2026″؛ الهادفة إلى تنمية الابتكار وتعزيز المهارات الرقمية لدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، عبر تصميم أفكار لألعاب تعليمية موجهة للأجهزة الذكية.

وتركّز المسابقة على استثمار قدرات الطلاب في إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي يجمع بين الجانبين المعرفي والترفيهي، من خلال إعداد وثيقة متكاملة لفكرة لعبة تعليمية قابلة للتطوير والتطبيق، بما يدعم مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات.
وتشهد المسابقة أربع مراحل تبدأ من تصفيات الصفوف الدراسية خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 31 يناير، مرورًا بمرحلة اختيار أفضل مشروع في كل مدرسة من 1 إلى 5 فبراير، ثم تصفيات إدارات التعليم من 8 فبراير إلى 5 مارس، وصولًا إلى المرحلة الوطنية التي تُقيّم خلالها مجموعة سافي وشركاؤها أفضل 10 مشاريع خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس.

وسيجري في 17 أبريل الإعلان عن الفكرة الفائزة التي ستحظى بفرصة تطويرها ونشرها عبر منصة “مدرستي”.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز الابتكار الرقمي في البيئة التعليمية ودعم المواهب الطلابية الواعدة في مجالات التقنية والتعلم التفاعلي.

