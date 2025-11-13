Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٣ مساءً
تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة التقلبات الجوية على منطقة المدينة المنورة، والتي تشمل هطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، تؤثر في نشاط الرياح السطحية، والأتربةً المثارة، وتساقُط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات خيبر، وينبع، وبدر، والعيص، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع، والعلا، وتبدأ –بمشيئة الله تعالى- اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

قد يهمّك أيضاً
المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة
السعودية اليوم

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض...

السعودية اليوم
بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
السعودية اليوم

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

السعودية اليوم
المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن
السعودية اليوم

المدينة المنورة تحقق جائزة شنغهاي العالمية للتنمية...

السعودية اليوم