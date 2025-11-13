تقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة.. أمطار غزيرة وسيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة التقلبات الجوية على منطقة المدينة المنورة، والتي تشمل هطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، تؤثر في نشاط الرياح السطحية، والأتربةً المثارة، وتساقُط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات خيبر، وينبع، وبدر، والعيص، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع، والعلا، وتبدأ –بمشيئة الله تعالى- اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.