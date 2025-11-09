Icon

تقني الشرقية تطلق المسابقة “راتك 2025” للروبوتات والذكاء الاصطناعي

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٠ مساءً
تقني الشرقية تطلق المسابقة “راتك 2025” للروبوتات والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية غدًا فعاليات المسابقة التقنية للروبوتات والذكاء الاصطناعي “راتك 2025″، والتي تستضيفها الكلية التقنية بالأحساء خلال الفترة من 10 – 12 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة جامعات وكليات ومعاهد تقنية ومدارس ثانوية، إلى جانب مؤسسات غير ربحية مهتمة بالمجال، وذلك بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الابتكار والإبداع التقني لدى المتسابقين والمتسابقات، وتمكين المتسابقين من تطبيق معارفهم التقنية في بيئة تنافسية عملية تحاكي مسابقات VEX Robotics العالمية، من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على أداء مهام دقيقة تجمع بين التحكم الذاتي والقيادة الميدانية.
وتسعى “راتك 2025” إلى تنمية روح التحدي والعمل الجماعي، وصقل المهارات في مجالات التصميم الهندسي والبرمجة والتحليل المنطقي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خوض المنافسات الوطنية والدولية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وتُقام المسابقة تحت مظلة الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وبإشراف نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الذين يشرفون على عمليات التقييم والتحكيم وفق معايير دقيقة تشمل جودة التصميم، ودقة البرمجة، والأداء الميداني، ومستوى الابتكار التقني.
ومن المنتظر أن تسهم “راتك 2025” في اكتشاف وتأهيل الموهوبين والمبدعين للمشاركة في المحافل المحلية والدولية، وتعزيز توجه المملكة نحو بناء جيل تقني مبتكر يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

