تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف التقني والمهني 

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، مبادرة التثقيف التقني والمهني، من خلال دورة “الأمن السيبراني” التي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة، بحضور أكثر من (200) موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور أحمد آل مريع، أن هذه المبادرة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع واعٍ تقنيًّا، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة، وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية.

وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من الحضور, وتناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.