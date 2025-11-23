Icon

تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي من طرف واحد هي 250 ريال للسنة الواحدة في العقد السكني، و400 ريال للعقد التجاري، علمًا بأن إبرام العقد بالإتفاق ما بين الأطراف عبر الوسيط العقاري يستحق دفع نسبة السعي للوسيط العقاري.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

