تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي

قالت شبكة إيجار إن رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي من طرف واحد هي 250 ريال للسنة الواحدة في العقد السكني، و400 ريال للعقد التجاري، علمًا بأن إبرام العقد بالإتفاق ما بين الأطراف عبر الوسيط العقاري يستحق دفع نسبة السعي للوسيط العقاري.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.