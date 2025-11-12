تكليف منير بن علي القرني مستشارًا للشيخ السديس

صدرت الموافقة الكريمة بتكليف الدكتور منير بن علي القرني بالعمل مستشارا في الجانب الإثرائي والتدريبي لدى معالي الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى عمله الأكاديمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

وقد أعرب الدكتور منير عن شكره الجزيل لمعالي الشيخ السديس نظير هذه الثقة الغالية، وقال: “إن خدمة الحرمين الشريفين فخر له وعظيم شرف”.



ووعد بتقديم دورات تدريبية ملهمة تتوافق مع تطلعات مسؤولي الرئاسة،وتحقق الهدف الإثرائي المنشود، كما وقد وجه الشكر لسعادة رئيس جامعة الملك سعود على موافقته الكريمة بالقيام بهذه المهمة النبيلة، هذا وقد عُرف الدكتور منير باهتمامه بقيم الإلهام وصناعة الأثر ، وهو عضو في جمعية إلهام المعنية ببث قيم التحفيز والإيجابية، وقد أطلق من خلالها مبادرتي (ملهمو الوطن) و (صناع الأثر) وهي مبادرات قيمية تهدف إلى الإشادة بمن له في المجتمع أثر تحث الجميع بأن يتركوا في الحياة أطيب أثر!