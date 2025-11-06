تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة الجوف

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.

وبيّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباح غدٍ الجمعة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.