تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة الجوف

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على منطقة الجوف
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.

وبيّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباح غدٍ الجمعة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.

