تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة بحرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.