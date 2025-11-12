Icon

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة بحرة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على محافظة بحرة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

