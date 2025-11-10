Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
تنبيه من رياحٌ نشطة على حائل بسرعة 49كم / س
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل

ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة مسبوقة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل
السعودية اليوم

ضبط مواطن بحوزته حطبًا محليًا في حائل

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء 

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل تستمر لساعات
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في حائل...

السعودية اليوم
رياحٌ نشطة على منطقة حائل بسرعة 49كم / س
السعودية اليوم

رياحٌ نشطة على منطقة حائل بسرعة 49كم...

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة...

السعودية اليوم