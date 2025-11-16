Icon

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد والحناكية، بمنطقة المدينة المنورة اليوم، مصحوبةً برياحٍ شديدة السرعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد، وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ –بمشيئة الله تعالى-، الساعة الـ 12 ظهرًا، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الشرقية، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

