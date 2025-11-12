“تنظيم الإعلام” تقدم مبادرة “التصريح الإعلامي المبكر” 

شاركت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في محافظة جدة، ونظمته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار “من مكة إلى العالم”.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها آليات تنظيم العمل الإعلامي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، والخدمات المقدمة للوفود الإعلامية الدولية والمحلية، إلى جانب تقديمها مساحة “التصريح الإعلامي المبكر” المخصصة للتسجيل المسبق للإعلاميين في مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج.

وفي جلسة حوارية شارك فيها المدير العام للإدارة العامة للفروع والمشرف العام على لجنة الحج بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام حمزة بن علي الغبيشي، أكد أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لبناء شراكات مع مكاتب شؤون الحجاج لتطوير تجربة الحج، والاطلاع على الضوابط الواردة في كتيب التعليمات الذي يُصدر خلال موسم الحج والالتزام بها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على منع المواد الإعلامية المخالفة وأي تجاوز في المحتوى الإعلامي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وتعمل من خلال منصة خاصة على فحص المطبوعات وإصدار التصاريح الإعلامية.

وقدّم الغبيشي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج ورشة عمل بعنوان “من التغطية إلى التأثير: الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن”، استهدفت مكاتب شؤون الحجاج ووسائل الإعلام وشركات الإنتاج الإعلامي والمؤثرين، وناقشت دور الإعلام في تعزيز جودة المحتوى الموجّه لخدمة ضيوف الرحمن. وتناولت آلية التعاون بين شركات الإنتاج الإعلامي المحلية ومكاتب شؤون الحجاج الدولية للعمل على تغطية موسم الحج، بما من شأنه رفع جودة المحتوى والأثر، ودعم شركات الإنتاج المحلي، فضلًا عن بناء شراكات على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرضت الهيئة بطاقة “مزايا” التي تصدرها، وهي بطاقة إلكترونية تحتوي على بيانات تعريفية للإعلامي، وتسمح لحاملها بالدخول إلى المواقع كافة، سواء المراكز الإعلامية أو المتاحف الأثرية، والوصول إلى المنصات الإخبارية.

وشهد مؤتمر ومعرض الحج حضورًا إعلاميًّا واسعًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، وحظي باهتمام كبير؛ إذ شارك في تغطيته عدد من الوسائل المحلية والعالمية، إلى جانب عدد من الإعلاميين الدوليين لإبراز جهود منظومة الحج المتكاملة أمام العالم.

يُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدأت استقبال طلبات الحصول على التصاريح الإعلامية لموسم الحج، إذ حدّدت تصاريح للوفود الإعلامية المحلية والدولية، وتصريحًا مؤقتًا للأستديوهات التلفزيونية والإذاعية، وتصريحًا مؤقتًا لدخول سيارات الربط العلوي عبر الأقمار الصناعية، وتصريح توزيع مطبوعات الحج (الخاص بالجهات الحكومية ومكاتب شؤون الحجاج).