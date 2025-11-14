Icon

وجهت شركة مرافق بدراسة أسباب تأثر الشبكة بالحالة المطرية

تنظيم الكهرباء: استعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين في ينبع الصناعية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
تنظيم الكهرباء: استعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين في ينبع الصناعية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن استعادة الخدمة الكهربائية بشكل كامل لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الذي وقع في عدد من المناطق السكنية بمدينة ينبع الصناعية عند الساعة 3:45 مساءً واستمر حتى الساعة 7:51 مساءً، نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

تعويض المستهلكين

وأكدت الهيئة عبر منصة إكس أنها ستتحقق من التزام مقدم الخدمة بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وذلك لتعويض المستهلكين المستحقين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى المطالبة.

كما وجّهت الهيئة شركة مرافق بدراسة أسباب تأثر الشبكة بالحالة المطرية وتزويدها بالنتائج والإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن دورها الرقابي في متابعة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية، وحرصها المستمر على توفير خدمة موثوقة وعالية الجودة في مختلف مناطق المملكة.

