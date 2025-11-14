تنظيم الكهرباء: استعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين في ينبع الصناعية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن استعادة الخدمة الكهربائية بشكل كامل لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الذي وقع في عدد من المناطق السكنية بمدينة ينبع الصناعية عند الساعة 3:45 مساءً واستمر حتى الساعة 7:51 مساءً، نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.
وأكدت الهيئة عبر منصة إكس أنها ستتحقق من التزام مقدم الخدمة بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وذلك لتعويض المستهلكين المستحقين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى المطالبة.
كما وجّهت الهيئة شركة مرافق بدراسة أسباب تأثر الشبكة بالحالة المطرية وتزويدها بالنتائج والإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن دورها الرقابي في متابعة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية، وحرصها المستمر على توفير خدمة موثوقة وعالية الجودة في مختلف مناطق المملكة.